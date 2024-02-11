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На дорогах Омской области выросло число ДТП и пьяных

Об этом сообщают омские правоохранители.
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным УГИБДД УМВД по Омской области, за последние сутки, 10 февраля 2024 года, в регионе зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали сразу 9 человек, они получили разные травмы.

Отметим, днем ранее, было зарегистрировано вдвое меньше ДТП, то есть 4, в них погиб 1 человек и еще 4 были травмированы.

Кроме того, по итогам 10 февраля возбуждено 554 административных делопроизводства за нарушения Правил дорожного движения, из них: управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования — 21.

А в пятницу таких протоколов было куда меньше — всего 6. Всплеск пьяных на дорогах можно объяснить наступившими выходными.

ГИБДД