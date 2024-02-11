Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе

В связи с тем, что водохранилища в январе были практически заполнены до своего проектного объема, пополнение было очень небольшим — 5 млн кубометров. Причем сохранить воду удалось в основном за счет наполнения «не самых больших водохранилищ Крыма», отметил Николенко. А в шесть раз больший объем пришлось сбросить.