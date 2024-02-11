В Прикамье идут тридцатиградусные морозы

Февральские морозы пока не думают отступать. Наоборот, на следующей неделе столбик термометра может преодолеть 30-градусную отметку.
Сегодня днем нас ждет морозный денек, но сильной стужи не будет, как и изматывающих снегопадов. В Перми днем воздух прогреется до −13 градусов, по краю ожидается от −11 до −16 градусов. День обещает быть в основном пасмурным.
По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая же погода нас ждет и в понедельник, разве что прояснений будет больше.
А дальше синоптики прогнозируют серьезное похолодание.
— Во вторник и среду, 14 и 15 февраля, ожидается морозная погода с понижением температуры воздуха ночью и утром до −32…-27 градусов, — предупреждают пермские метеорологи.