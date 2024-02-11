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6 автобусов и 5 маршруток отменят в Новосибирске в 2024 году

Отмененные автобусы и маршрутные такси перестанут выходить на линию после окончания сроков договоров.
Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске в текущем году отменять шесть автобусов и пять маршруток. Стало известно, какие маршруты уберут. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, отмененные автобусы и маршрутные такси перестанут выходить на линию после окончания сроков договоров.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на линию перестала выходить одна из маршруток, которая попала под сокращение. Однако убрать маршрутное такси планировали в 2025 году. В мэрии Новосибирска опровергли эту информацию.

По данным муниципалитета, департамент транспорта мэрии Новосибирска, как и перевозчик, не принимали действий по отмене маршрутного такси № 63 «Ключ-Камышенское плато — Ул. Дюканова». Однако 1 февраля в работе маршрута наблюдался сбой, но уже на следующий день, 2 февраля, маршрут возобновил свою работу.

Так, в 2024 году планируют убрать автобусы: № 4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер», № 10 «Ул. Чукотская — ул. Планировочная», № 15 «Вокзал “Новосибирск-Главный” — Микрорайон “Стрижи”», № 41 «Юго-Западный ж/м — ул. Амбулаторная», № 48 «Чемской бор — Общественный торговый центр», № 89 «Магазин “Кристалл” — Криводановский карьер».

Маршрутные такси, которые попали под сокращение: № 2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный», № 18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон “Чистая Слобода”», № 34 «Автопорт “Калининский” — Вокзал Новосибирск-Главный», № 35 «Цветной проезд — Речной вокзал» и № 35/2 «Цветной проезд — Речной вокзал».

Маршруты будут сокращены в соответствии с принятыми документами транспортного планирования. В мэрии пояснили, что изменения планируются в рамках оптимизации общественного транспорта и дорожной сети.