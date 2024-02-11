6 автобусов и 5 маршруток отменят в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирске в текущем году отменять шесть автобусов и пять маршруток. Стало известно, какие маршруты уберут. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, отмененные автобусы и маршрутные такси перестанут выходить на линию после окончания сроков договоров.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на линию перестала выходить одна из маршруток, которая попала под сокращение. Однако убрать маршрутное такси планировали в 2025 году. В мэрии Новосибирска опровергли эту информацию.
Так, в 2024 году планируют убрать автобусы: № 4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер», № 10 «Ул. Чукотская — ул. Планировочная», № 15 «Вокзал “Новосибирск-Главный” — Микрорайон “Стрижи”», № 41 «Юго-Западный ж/м — ул. Амбулаторная», № 48 «Чемской бор — Общественный торговый центр», № 89 «Магазин “Кристалл” — Криводановский карьер».
Маршрутные такси, которые попали под сокращение: № 2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный», № 18 «Биатлонный комплекс — Микрорайон “Чистая Слобода”», № 34 «Автопорт “Калининский” — Вокзал Новосибирск-Главный», № 35 «Цветной проезд — Речной вокзал» и № 35/2 «Цветной проезд — Речной вокзал».
Маршруты будут сокращены в соответствии с принятыми документами транспортного планирования. В мэрии пояснили, что изменения планируются в рамках оптимизации общественного транспорта и дорожной сети.