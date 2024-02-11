До −14 градусов похолодает в Новосибирске 11 февраля

После тёплой недели Новосибирск накроют морозы. Температура воздуха 11 февраля опустится до −14 градусов. Об этом сообщили синоптики популярных погодных сервисов.
Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, а дороги покроются льдом. Столбик термометра днём достигнет −12…-14 градусов, а ночью — −17…-19 градусов. В пригороде температура воздуха составит −22 градуса. Ветер будеть дуть в юго-западном направлении со скоростью 7−12 метров в секунду.
Как отмечают в сервисе «Яндекс. Погода», днём температура может опуститься до −15 градусов, а ощущаться будет как −22 градуса.
Напомним, что новосибирские синоптики прогнозировали наступление морозов до −33 градусов в феврале 2024 года.