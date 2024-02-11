До −14 градусов похолодает в Новосибирске 11 февраля

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, а дороги покроются льдом. Столбик термометра днём достигнет −12…-14 градусов, а ночью — −17…-19 градусов. В пригороде температура воздуха составит −22 градуса. Ветер будеть дуть в юго-западном направлении со скоростью 7−12 метров в секунду.