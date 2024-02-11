В Кемеровской области устраняют последствия урагана

Шквалистый ветер, бушевавший 10 февраля в Кемеровской области, оставил после себя серьёзные последствия -повреждённые кровли жилых домов и электросети, дорожные знаки и светофоры.
Сотрудники аварийно-восстановительной бригады ещё и сегодня работают в разных точках региона.
«Большинство повреждений устранены», — сообщил мэр Дмитрий Анисимов в своём телеграм-канале.
Особое внимание — безопасности дорожного движения. Из-за резкого похолодания проезжие части, тротуары, трамвайные пути покрылись льдом. Ведётся антигололедная обработка.
В случае проблем, возникших в связи с ураганом, городские власти рекомендуют сообщать о них в ЕДДС по телефону 112.
Ранее мы писали об ограничении движения транзитных фур на трассах Кузбасса из-за непогоды.