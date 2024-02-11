Как зарегистрировать отказ или согласие от посмертного донорства в РК

— В настоящее время, в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года ҚР ДСМ-308/2020 форма государственной услуги «регистрация получения пожизненного отказа или согласия от посмертного донорства органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации» предоставляется в бумажном виде через первичную медико — санитарную помощь или через веб-сайт электронного правительства, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.