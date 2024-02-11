Средневековую карту городов Казахстана нашли в книге 1722 года

Если судить по лекалам географии, то все казахские города, изображенные на карте, находятся именно в тех местах, где и должны быть, рассказывает ИА El.kz.
Тем не менее, не всех комментаторов убедило изображение страниц книги — кто-то заподозрил автора в том, что это не более, чем фейк.
Такие комментаторы заявили, что для книги 1722 года сохранность у фолианта слишком хорошая, а бумага в нём — слишком белая. Кое-кто даже вызвался нарисовать сразу несколько таких карт за пару часов.
Книга, судя по языку, издана во Франции и относится ко временам правления Тауке хана.