Путь в науку открыт каждому студенту ТОГУ в Хабаровске

Ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин провёл встречу со студентами, аспирантами и молодыми учёными. Центральной темой заседания стало обсуждение мер поддержки начинающих научных деятелей, реализуемых в вузе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Мероприятие состоялось в День российской науки 8 февраля. Как отметил ректор ТОГУ в начале заседания, по указу президента Владимира Путина в России реализуется проект Десятилетия науки и технологий. Одна из его целей — привлечь молодых людей в сферу исследований и инноваций. Для этого действует комплекс стимулирующих мер, первая из которых — стипендиальные программы различных уровней.
"Хочется отметить, что размер таких стипендий растёт. Буквально несколько недель назад президент Владимир Путин публично заявил, что размер стипендии Президента Российской Федерации для студентов будет повышен до 30 000 рублей ежемесячно, — подчеркнул глава вуза.
«Только с 2019 года в России было создано более 740 молодёжных лабораторий. А сейчас действуют инфраструктурные программы, такие как, например, кампус мирового уровня, который будет создаваться в Хабаровске. Есть отдельные меры поддержки образовательных организаций на развитие научно-исследовательского движения молодых ребят. В их числе — конкурс студенческих научных обществ, заявку на который на сегодняшний день готовит Тихоокеанский государственный университет», — отметил Марфин.
В завершение встречи ректор перечислил пути развития, которые предлагает ТОГУ своим студентам, стремящихся в науку. Прежде всего, ребята могут войти в состав студенческого конструкторского бюро, научного общества или совета молодых учёных. Также им доступна возможность попробовать себя в предпринимательских тренингах или пройти программу роста. Успехи в научной деятельности будут вознаграждены повышенной академической государственной стипендией, добавил руководитель вуза.