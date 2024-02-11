Путь в науку открыт каждому студенту ТОГУ в Хабаровске

«Только с 2019 года в России было создано более 740 молодёжных лабораторий. А сейчас действуют инфраструктурные программы, такие как, например, кампус мирового уровня, который будет создаваться в Хабаровске. Есть отдельные меры поддержки образовательных организаций на развитие научно-исследовательского движения молодых ребят. В их числе — конкурс студенческих научных обществ, заявку на который на сегодняшний день готовит Тихоокеанский государственный университет», — отметил Марфин.