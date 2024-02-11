Соревнования «Народная рыбалка» пройдут во Владивостоке 23 февраля

Использовать при ловле можно все разрешённые в России снасти. Помимо конкурса рыбаков, пройдут мастер-классы и семейные гастрономические конкрусы, подсчёт пойманной корюшки, детская эстафета. Лучшие повара Приморья будут жарить корюшку прямо на месте соревнований.