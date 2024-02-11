Красноярцы узнали от Роспотребнадзора, чем полезна квашеная капуста

Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора рассказали красноярцам о том, чем полезна квашеная капуста.
Кроме того, что она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, еще и ускоряет усвоение пищевых веществ. Позволяет быстрее выводить токсины, и что очень важно, снижает уровень «плохого» холестерина. В квашеной капусте много витамина С, который укрепляет иммунитет. Она содержит витамин А, кальций, марганец, калий.
При всей пользе квашеной капусты не стоит забывать, что она противопоказана тем, кто страдает гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых повышается кислотность пищеварительных соков.
Добавим, что в Россию капусту привез князь Олег, вернувшись из похода на Константинополь в 907 году. Овощ тогда удивил своей морозоустойчивостью, потому он очень быстро прижился в и до сих пор любима многими красноярцами.