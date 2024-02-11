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Красноярцы узнали от Роспотребнадзора, чем полезна квашеная капуста

Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике и не только.
Источник: Аргументы и факты

Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора рассказали красноярцам о том, чем полезна квашеная капуста.

Кроме того, что она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, еще и ускоряет усвоение пищевых веществ. Позволяет быстрее выводить токсины, и что очень важно, снижает уровень «плохого» холестерина. В квашеной капусте много витамина С, который укрепляет иммунитет. Она содержит витамин А, кальций, марганец, калий.

Полезна она для тех, кто следит за своим весом, так как низкокалорийна. В 100 г капусты содержится всего 19 ккал, поскольку в этом количестве только 1,8 г белков, 0,1 г жиров, 4,4 г углеводов и 2,2 г пищевых волокон.

При всей пользе квашеной капусты не стоит забывать, что она противопоказана тем, кто страдает гастритом, язвой и другими заболеваниями, при которых повышается кислотность пищеварительных соков.

Добавим, что в Россию капусту привез князь Олег, вернувшись из похода на Константинополь в 907 году. Овощ тогда удивил своей морозоустойчивостью, потому он очень быстро прижился в и до сих пор любима многими красноярцами.

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