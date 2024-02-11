Красноярцы узнали от Роспотребнадзора, чем полезна квашеная капуста

Кроме того, что она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике, еще и ускоряет усвоение пищевых веществ. Позволяет быстрее выводить токсины, и что очень важно, снижает уровень «плохого» холестерина. В квашеной капусте много витамина С, который укрепляет иммунитет. Она содержит витамин А, кальций, марганец, калий.

Полезна она для тех, кто следит за своим весом, так как низкокалорийна. В 100 г капусты содержится всего 19 ккал, поскольку в этом количестве только 1,8 г белков, 0,1 г жиров, 4,4 г углеводов и 2,2 г пищевых волокон.