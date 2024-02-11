Многодетный блогер из Новосибирска удивил зрителей шоу Андрея Малахова

Многодетный отец и блогер из Новосибирска Олег Лейман спел песню Витаса «Звезда» в эфире шоу Малахова «Привет, Андрей!». По его словам, благодаря именно этой композиции он полюбил музыку.
В репертуаре новосибирца около пятидесяти песен и автор пяти из них — Витас. Когда артисту позвонили продюсеры и предложили поучаствовать в шоу, парень счёл их мошенниками.
«Как раз эту песню и заметили. Я считаю, что это — Божий промысел», — заявил Лейман.
Блогер отмечает, что его поразила душевная атмосфера на съёмках. Андрею Малахову парень подарил торт собственного приготовления.
«Мне было очень приятно находиться в студии и за кадром. Работать на таком уровне в такой студии — это просто супер», — написал музыкант в своих соцсетях.
Напомним, что Напомним, что новосибирского рэпера Славу Мэрлоу внесли в список запрещённых артистов.