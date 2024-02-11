От Лейлы до Ареса: какие имена получили новорожденные омичи, рожденные в феврале 2024 года

В реестре ЗАГСа появилась информация о самых редких и популярных именах, которыми родители называли новорожденных омичей в ферале 2024 года.
Самыми редкими именами для мальчиков стали — Аль-Карим, Мухаммад-Юнус, Арес, Арнат и Оскар. У девочек самыми редкими именами оказались Лейла, Белла, Афина, Лия и Николина.
Чаще всего мальчиков называли такими именами, как Тимофей (41), Михаил (38), Максим (33), Марк (33), Артем (32). Среди девочек лидирует имя София (33), далее идут — Ева (30), Полина (28), Мария (28), и Дарья (28).