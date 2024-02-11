В Волгограде использовали 4 тыс. тонн реагентов после циклона «Ольга»

Волгоград уже третий день заметает снегом. Коммунальные службы ликвидируют последствия циклона «Ольга».
В городе-герое третьи сутки подряд идет снег. Осадки принес циклон «Ольга». Коммунальные службы уже использовали 4300 тонн реагентов. Песко-соляную смесь используют для предотвращения гололедицы и снежного наката на дорогах.
Коммунальщики обеспечили свободный проезд по всем основным магистралям. Состояние на дорогах оценивают в 2 балла к 8.30 11 февраля. Заторов ни на одном из участков не наблюдается.
Общественный транспорт работает по расписанию, снегопад не повлиял на интенсивность движения. В воскресенье коммунальные службы продолжат расчищать дороги во всех районах города.
В мэрии заметили, что за порядок в дворах отвечают ТСЖ и УК. Их работу контролируют городские службы.
Напомним, накануне на проезжих частях задействовали 150 единиц спецтехники. С ее помощью убирают снежные массы с дорог.