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В Волгограде использовали 4 тыс. тонн реагентов после циклона «Ольга»

Волгоград уже третий день заметает снегом.
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +12°

Волгоград уже третий день заметает снегом. Коммунальные службы ликвидируют последствия циклона «Ольга».

В городе-герое третьи сутки подряд идет снег. Осадки принес циклон «Ольга». Коммунальные службы уже использовали 4300 тонн реагентов. Песко-соляную смесь используют для предотвращения гололедицы и снежного наката на дорогах.

Коммунальщики обеспечили свободный проезд по всем основным магистралям. Состояние на дорогах оценивают в 2 балла к 8.30 11 февраля. Заторов ни на одном из участков не наблюдается.

Общественный транспорт работает по расписанию, снегопад не повлиял на интенсивность движения. В воскресенье коммунальные службы продолжат расчищать дороги во всех районах города.

В мэрии заметили, что за порядок в дворах отвечают ТСЖ и УК. Их работу контролируют городские службы.

Напомним, накануне на проезжих частях задействовали 150 единиц спецтехники. С ее помощью убирают снежные массы с дорог.

ЖКХ