В Таштаголе Кемеровской области произошло ДТП, пострадали 14 человек

По предварительной версии виновником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104». В ходе обгона он вылетел на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом «Волгабас». В столкнувшийся транспорт въехал следом ещё один рейсовый автобус — «ЛиАЗ».