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В Таштаголе Кемеровской области произошло ДТП, пострадали 14 человек

В дорожно-транспортном происшествии столкнулись сразу три транспортных средства, из них два — пассажирские автобусы.

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кузбассе на автодороге «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» вечером 10 февраля.

По предварительной версии виновником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104». В ходе обгона он вылетел на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом «Волгабас». В столкнувшийся транспорт въехал следом ещё один рейсовый автобус — «ЛиАЗ».

На момент аварии в автобусах находились 56 пассажиров. 14 человек, в том числе водители, получили травмы различной степени тяжести. Чудом обошлось без жертв. Большинство пострадавших сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.