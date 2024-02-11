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Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре в первые два дня недели будет около 17−20 градусов тепла, затем столбики термометров поползут вниз.
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: KrasnodarMedia.su

К концу недели ожидается до 5−8 выше ноля. Дождей синоптики не прогнозируют, но вторая половина недели в кубанской столице будет пасмурной.

В Анапе до 16 тепла в первой половине недели, и до 4−7 выше ноля в выходные. Дожди на курорте прогнозируют предварительно в субботу и воскресенье. Море остыло до 11 градусов.

До 17 градусов тепла в начале недели в Геленджике, до 12 выше ноля среди недели, и до 6−8 к выходным. Дожди на курорте ожидаются с пятницы по воскресенье. Температура морской воды 11 градусов.

До 18 тепла в Сочи в начале недели, и до 8−10 градусов в выходные. Дожди в олимпийской столице прогнозируют в субботу и воскресенье. Температура морской воды 11 градусов.