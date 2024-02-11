«Что с ними не так?»: поступок скалолазов на мысе Тобизина возмутил жителей Приморья

Мыс Тобизина — одно из самых популярных мест острова Русский во Владивостоке. Памятник природы первозданной красоты. Настоящий край земли с уникальным рельефом, сложившимся за миллионы лет: с востока полуостров с живописными скалами омывают воды бухты Карпинского, с запада — волны бухты Островной и Новый Джигит.