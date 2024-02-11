«Что с ними не так?»: поступок скалолазов на мысе Тобизина возмутил жителей Приморья

Поступок скалолазов на мысе Тобизина возмутил жителей Приморья, сообщает тг-канал «NEWS.VL» (18+).
В социальных сетях распространили видео, как скалолазы отломали кусок скалы на Тобизина.
«Посмотрите, что эти скалолазы сотворили с нашим мысом Тобизина», — негодует очевидец.
Мыс Тобизина — одно из самых популярных мест острова Русский во Владивостоке. Памятник природы первозданной красоты. Настоящий край земли с уникальным рельефом, сложившимся за миллионы лет: с востока полуостров с живописными скалами омывают воды бухты Карпинского, с запада — волны бухты Островной и Новый Джигит.
Пользователи Сети возмущенно отреагировали на ситуацию: «Что с ними не так?», «Вандализм какой-то», «Зачем это было?».