В Иркутской области отметят 90-летие Юрия Ножикова

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Ножикова в Иркутской области запланировано проведение около 100 мероприятий. В рамках плана будут организованы общественно-политические, научно-просветительские, спортивно-массовые и мемориальные мероприятия. Эти события пройдут не только в Иркутске, но и в других городах и районах области.
0 Организацией, отвечающей за проведение мероприятий, является некоммерческая организация «Фонд сохранения памяти и развития наследия первого Губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова». Она сотрудничает с Правительством Иркутской области, различными министерствами и ведомствами, а также получает поддержку от органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций, культурных, спортивных и образовательных учреждений, — говорят в правительстве региона.
В честь Юрия Ножикова будут также проведены художественные выставки, выставка документов и публикаций, книжные выставки, информационные стенды, творческие вечера, кинопоказы и кинолектории. Культурная программа будет насыщена различными событиями, связанными с жизнью и творчеством Юрия Ножикова.
Кроме того, в течение года планируется проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти Юрия Ножикова. Будут организованы турниры по художественной гимнастике, хоккею, лыжным гонкам и другим видам спорта. Это позволит отдать должное не только достижениям Юрия Ножикова в политике, но и его вкладу в развитие спорта в регионе.