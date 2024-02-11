В Иркутской области отметят 90-летие Юрия Ножикова

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Ножикова в Иркутской области запланировано проведение около 100 мероприятий. В рамках плана будут организованы общественно-политические, научно-просветительские, спортивно-массовые и мемориальные мероприятия. Эти события пройдут не только в Иркутске, но и в других городах и районах области.

0 Организацией, отвечающей за проведение мероприятий, является некоммерческая организация «Фонд сохранения памяти и развития наследия первого Губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова». Она сотрудничает с Правительством Иркутской области, различными министерствами и ведомствами, а также получает поддержку от органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций, культурных, спортивных и образовательных учреждений, — говорят в правительстве региона.

Главное мероприятие состоится 17 февраля, в день рождения Юрия Ножикова. Это будет торжественное заседание под названием «Юрий Ножиков — первый избранный иркутский Губернатор. 90 лет со дня рождения». После этого начнутся другие общественно-политические, научно-просветительские и мемориальные мероприятия. В рамках этих мероприятий пройдут научно-практическая конференция, деловой форум, «ножиковские чтения» на различные темы. Также планируется организация экспозиции и памятной встречи в рамках Международной выставки-форума «Россия».