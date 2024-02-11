В Красноярском Университете Решетнёва рассказали о пятнах на солнце

Специалисты обсерватории Красноярского Университета им. академика Решетнёва рассказали о гигантских пятнах на солнце.
Оказывается, сейчас светило приближается к пику своего очередного, 25-го по счету 11-летнего цикла активности, ожидается он в июле 2025 года. Однако на Солнце уже хорошо видна группа пятен гигантского размера. Самое большое из них носит наименование AR3576.
Его фото с помощью телескопа с солнечным фильтром сделал аргентинец Эдуардо Шабергер Пупо. По словам автора снимка, «AR3576 выглядел как большой архипелаг, содержащий множество темных ядер».
Эту же группу солнечных пятен сфотографировал и марсоход НАСА Perseverance.
Ее размер составляет около 150 000 км и имеет очень сложное магнитное поле, которое является почвой для сильных солнечных вспышек Х-класса. Наша Земля как раз находится на их «линии огня».