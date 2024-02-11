В Красноярском Университете Решетнёва рассказали о пятнах на солнце

Оказывается, сейчас светило приближается к пику своего очередного, 25-го по счету 11-летнего цикла активности, ожидается он в июле 2025 года. Однако на Солнце уже хорошо видна группа пятен гигантского размера. Самое большое из них носит наименование AR3576.