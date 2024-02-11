В Ростове на следующей неделе обещают перепады температуры от +16 до минус 7

В Ростове-на-Дону на следующей неделе погода будет резко меняться. Так, в понедельник, 12 февраля, столбик термометра утром покажет +12, днем +16, вечером +14. День будет пасмурным, но без осадков.
Во вторник, 13 февраля, утром +11, днем +13, вечером +9. Пасмурно и без дождя.
В среду, 14 февраля, утром в Ростове +9, днем +12, вечером +2. Без осадков.
В четверг, 15 февраля, утром столбик термометра покажет минус 1, днем от минус одного до ноля градусов, вечером обещают мороз до четырех градусов.
В пятницу, 16 февраля, утром прогнозируют минус семь, днем от — 5 до −2, вечером от — 5 до — 7. Осадков в последний рабочий день недели синоптики не обещают.