С каждого — по 5 тысяч: блогер помогла закрыть сбор на операцию 4-летней девочке из Ангарска с редчайшей патологией уха

На днях она запустила в своих социальных сетях марафон, чтобы помочь собрать деньги на операцию для 4-летней Ульяны из Ангарска. У Ульяны врожденная редкая аномалия слуха — у нее нет правого ушка. Это не генетическое заболевание. Произошел сбой в организме. Заболевание очень редкое. Оно возникает примерно у одного из десяти тысяч детей в России. В Ангарске Ульяна такая одна. С правой стороны у Ульяны нет ушного канала и ушной раковины. Вместо ушка — небольшой валик и мочка. Другое же ушко сформировано, но слышит им девочка только наполовину. Ульяна не реагирует на звуки приближающейся машины или, когда ее зовут в шумной комнате.