С каждого — по 5 тысяч: блогер помогла закрыть сбор на операцию 4-летней девочке из Ангарска с редчайшей патологией уха

— Я была готова к волне ненависти в свой адрес, к комментариям от предпринимателей, мол: да кто ты такая, чтобы с нас что-то требовать, решать, когда и кому помогать. Да, это было дерзко, нагло, но зато эффективно! Сильно ли помог бы простой репост?, — рассказывает «КП-Иркутск» блогер Яна Попова.
Не хватает еще около миллиона
На днях она запустила в своих социальных сетях марафон, чтобы помочь собрать деньги на операцию для 4-летней Ульяны из Ангарска. У Ульяны врожденная редкая аномалия слуха — у нее нет правого ушка. Это не генетическое заболевание. Произошел сбой в организме. Заболевание очень редкое. Оно возникает примерно у одного из десяти тысяч детей в России. В Ангарске Ульяна такая одна. С правой стороны у Ульяны нет ушного канала и ушной раковины. Вместо ушка — небольшой валик и мочка. Другое же ушко сформировано, но слышит им девочка только наполовину. Ульяна не реагирует на звуки приближающейся машины или, когда ее зовут в шумной комнате.
Операцию важно провести обязательно до пяти лет. Но в России такие операции не делают, да и стоимость — ого-го — свыше 8 млн рублей, рассказывала «КП-Иркутск» мама девочки Ольга Ширяева. Больше года семья Ульяны и неравнодушные жители собирали деньги, но в последний момент выяснилось, что заметно выросла комиссия за перевод средств, а получить социальное жилье в США (там готовы провести операцию юной сибирячке — прим. Ред.) не удастся — мест нет. В общей сложности нужно было собрать еще около миллиона рублей.
— Я увидела посты Ольги в социальных сетях. Она молодец, очень замотивирована, досконально изучила, как привлечь аудиторию, волонтеров. Я решила помочь, придумала суточный марафон. Когда люди такое видят, понимают, что нужно обязательно уложиться в сутки, с большим рвением помогают, — говорит Яна Попова. — Создала, выложила таблицу и отметила бизнесменов и предпринимателей, которых знаю. Сказала, что буду отмечать галочкой тех, кто помог. С каждого — по пять тысяч рублей.
Блогер также попросила отправлять ей в личные сообщения скрины с подтверждением, что деньги перевели. Но, как говорит она сама, не для того, чтобы показать: кто щедрый, а кто жмот, а чтобы замотировать помочь и других. Конечно, реакция на такое решение была неоднозначной. Кто-то посчитал поступок наглым, но в то же время смелым и необходимым, а кто-то и вовсе стал утверждать, что блогер заберет деньги себе.
Сбор удалось закрыть!
— Результат превзошел все ожидания. Например, одна предприниматель перевела 200 тысяч, какая-то семья подошла к Ольге в кафе лично и перевела еще 500 тысяч, остаток насобирали вместе с подписчиками, — сказала Яна.
Как итог — сбор удалось закрыть!
— К новому сбору подключились все: и местные СМИ, и блогеры создали волну. Сейчас мы уже заплатили за операцию, оплатили билеты туда-обратно. Вылет 2 марта. Теперь ждем от больницы «нулевой счет» — это подтверждение, что деньги приняты. Когда придет счет, отправимся в Консульство США в Астане, чтобы подать документы на визу. Профессор, который будет заниматься лечением Ульяны, направил нам для консульства письма, в которых поясняется срочность вылета на операцию в Сан-Франциско. Очень благодарна всем, кто не остался в стороне и помог нашей дочери, — сказала Ольга Ширяева.