В Молдове скоро население сократится до 1 млн: Страна теряет не только тех, кто бежит от «хороших времен» за границу, но и рожать на родине не рискует

В чем причина? В небывалой миграции населения — молодежь покидает Молдову, строит карьеру в других странах, не видя здесь перспектив для благополучной жизни. Уже не приходится удивляться, что в некоторых селах за год рождается в лучшем случае один ребенок! Молодежь не хочет жить в селе, где нет никаких условий. Нет работы, закрываются школы, трудно с медициной, не говоря уже о досуге.