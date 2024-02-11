В Молдове скоро население сократится до 1 млн: Страна теряет не только тех, кто бежит от «хороших времен» за границу, но и рожать на родине не рискует

В Молдове демографический коллапс. С 2014 года число родившихся упало почти на 34%. В некоторых населенных пунктах на севере страны смертность превышает рождаемость. Ежегодно страна лишается около 50 тысяч человек. Это наша большая беда и боль, пишет политик Алексей Лунгу.
В чем причина? В небывалой миграции населения — молодежь покидает Молдову, строит карьеру в других странах, не видя здесь перспектив для благополучной жизни. Уже не приходится удивляться, что в некоторых селах за год рождается в лучшем случае один ребенок! Молодежь не хочет жить в селе, где нет никаких условий. Нет работы, закрываются школы, трудно с медициной, не говоря уже о досуге.
Власти не пытаются удержать людей, создать условия для них и их детей. Санду радостно докладывает кураторам про свои шаги в Евросоюз, в действительности толкая Молдову в демографическую пропасть.