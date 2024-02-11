Единую морскую набережную создадут в микрорайоне Мамайка в Сочи. Обновлять ее начнут в октябре, когда спадет интенсивность летнего турпотока. Работы на этом участке побережья продлятся два года.
— Создадим единую морскую набережную от устья реки Псахе в направлении 73-го километра. В рамках модернизации проведем берегоукрепительные работы, чтобы защитить территории от силы волн. Существующие пляжи расширим и объединим общей пешеходной зоной. Её протяжённость составит три километра, — сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
К лету планируется обновить и дополнительно благоустроить все пляжные территории Сочи.