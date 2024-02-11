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Из Красноярска запустят новый прямой рейс в Узбекистан

С 16 февраля из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Фергану.
Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Самолеты будут вылетать из Красноярска утром три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу. Путь займет 3 часа 35 минут.

Перелеты обратно запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 15 минут.

Стоимость билета в один конец начинается от 10 тыс. рублей, туда-обратно — от 23 тыс. рублей. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Uzbekistan Airways». Самолеты этой компании также летают из Красноярска в Наманган и Ташкент. Кроме того, рейсы в Узбекистан выполняются компаниями «Россия» и «Уральские авиалинии».