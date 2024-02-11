Из Красноярска запустят новый прямой рейс в Узбекистан

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Самолеты будут вылетать из Красноярска утром три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу. Путь займет 3 часа 35 минут.
Перелеты обратно запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 15 минут.
Стоимость билета в один конец начинается от 10 тыс. рублей, туда-обратно — от 23 тыс. рублей. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Uzbekistan Airways». Самолеты этой компании также летают из Красноярска в Наманган и Ташкент. Кроме того, рейсы в Узбекистан выполняются компаниями «Россия» и «Уральские авиалинии».