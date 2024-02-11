В Иркутске прошло совещание с директорами школ и правоохранителями

Первым вопросом обсудили ситуацию, которая произошла в школе № 14 6 февраля. После этого перешли к общим вопросам безопасности. Представители мэрии рассказали, что на обновление охранной и пожарной сигнализации в школах, а также приобретение магнитных замков и видеокамер в 2024 году предусмотрено 270 миллионов рублей. На мартовской сессии думы, где будут корректировать бюджет, рассмотрят предложение о выделении пяти миллионов рублей на соблюдение требований к антитеррористической защищённости.