В Иркутске прошло совещание с директорами школ и правоохранителями

В нём принимали участие директора школ и руководители охранных предприятий, а также представители правоохранительных органов.
Первым вопросом обсудили ситуацию, которая произошла в школе № 14 6 февраля. После этого перешли к общим вопросам безопасности. Представители мэрии рассказали, что на обновление охранной и пожарной сигнализации в школах, а также приобретение магнитных замков и видеокамер в 2024 году предусмотрено 270 миллионов рублей. На мартовской сессии думы, где будут корректировать бюджет, рассмотрят предложение о выделении пяти миллионов рублей на соблюдение требований к антитеррористической защищённости.
В ближайшее время в школах Иркутска пройдут проверки качества оказания охранных услуг, исправность пропускных систем. Дополнительно будут организованы учения по антитеррористической безопасности.
На совещании решили создать рабочую группу по усовершенствованию охраны в школах, в которую войдут директора школ, представители правоохранительных органов, сотрудники структурных подразделений городской мэрии.