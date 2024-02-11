30-градусные морозы придут на Средний Урал

30-градусные морозы придут в регион в середине предстоящей недели.
«На территорию Западной Сибири и Урала распространится очень холодная воздушная масса. На 2−3 дня в Свердловской области ощутимо похолодает, ночью температура будет опускаться ниже −30°С», — сообщает автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.
По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 12 февраля, в регионе дневная температура составит −10,-15°С, ночью похолодает до −16,-21°С. Во вторник днем ожидается −10,-15°С, в ночные часы будет −17,-22°С, на крайнем севере и востоке −25,-30°С.
Ранее синоптики сообщали о сложных метеоусловиях в Свердловской области.