30-градусные морозы придут на Средний Урал

По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 12 февраля, в регионе дневная температура составит −10,-15°С, ночью похолодает до −16,-21°С. Во вторник днем ожидается −10,-15°С, в ночные часы будет −17,-22°С, на крайнем севере и востоке −25,-30°С.