Куда сходить на 14 февраля в Нижнем Новгороде: лучшие места для свиданий, программа мероприятий

— Какой спектакль? Легкий, смешной, музыкальный. Светлый. Счастливый. Нескучный. Такой, что в конце зрители просто не хотят уходить. О чём спектакль? О влюблённых. О разговорах. О том, что нас сближает, и о том, что нас разделяет. О том, что делает нас родными. О том, как легко и как трудно. Обо мне, о тебе, о нас, — написано в анонсе.