Куда сходить на 14 февраля в Нижнем Новгороде: лучшие места для свиданий, программа мероприятий

До самого романтичного праздника — Дня всех Влюбленных — остаётся совсем мало времени, а это значит, что пора задуматься о том, куда вы поведёте свою вторую половинку. Романтический ужин и поход в кино — это, конечно, хорошо, но довольно банально. Поэтому «Комсомолка» собрала лучшие места для свиданий и выяснила, куда сходить на 14 февраля в Нижнем Новгороде.
Зоопарк «Лимпопо».
Влюбленные пары смогут пройти в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде по одному билету в День всех влюбленных. Традиционная акция «Любви все возрасты покорны» состоится 14 февраля 2024 года.
Также в этот день посетители зоопарка смогут увидеть показательные кормления:
в 11:00 — выдр;
в 11:30 — бенгальских тигров;
в 13:30 — равнинных тапиров;
в 14:00 — белоруких гиббонов;
в 14:30 — полярных волков.
Приобрести один билет на двоих в «Лимпопо» смогут влюблённые парочки любого возраста. Получить заветный билетик за признание в любви своей второй половинке можно будет на кассе.
Концерт «Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее» (6+).
В День всех влюбленных парочки также могут послушать современную академическую музыку. В 19:00 в кремлёвском концертном зале в Филармонии им. Ростроповича пройдёт концерт «Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее».
В исполнении музыкантов прозвучат известные всему миру сочинения культовых современных композиторов — Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. Их композиции вы могли слышать в таких фильмах, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Остров проклятых».
Как обещают организаторы, музыканты поразят зрителя эмоциональной энергетикой и своей способностью говорить с каждым голосами великих композиторов.
Концерт Сергея Серкова (6+).
Людям старшего поколения на День всех влюблённых можно сходить на концерт экс-солиста группы «Ласковый май» — Сергея Серкова. Он будет выступать в 19:00 в ДК ГАЗ и исполнит трогательные и душевные хиты: «Проводи меня домой», «Первая любовь», «Октябрь», «Забуду всё», «Детство», «Седая ночь», «Вечер холодной зимы», «Телефонный роман», «Розовый вечер».
Иммерсивная экскурсия «Свидание в тишине» (6+).
Необычным сюрпризом для второй половинки станет посещение иммерсивной экскурсии «Свидание в тишине». Подобная встреча точно произведёт неизгладимое впечатление и запомниться ещё надолго.
— Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная экскурсия откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому, — пишут в анонсе организаторы. — Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (6+).
Музей «В тишине» также предоставляет возможность парочкам посетить мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы». Здесь вы сможете узнать историю шоколада, украсить свои собственные шоколадные конфеты и забрать их с собой в подарочной упаковке. Посетить мероприятие можно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Эстрадный концерт «15 историй о любви» (6+).
Романтический вечер можно провести и на концерте «15 историй о любви» в Планетарии 1 в парке Швейцария в 21:00. Проникновенные мелодии и слова о самом важном прозвучат в исполнении камерного хора «Нижний Новгород».
— Для тех, кому любви не хватает, и кто ей преисполнен; кто жаждет музыки и ощущений, нежного вечера в закат лета — эта музыка для вас, — пишут организаторы.
Кинопоказ «Что шепчут звёзды о любви?» (18+).
В день всех влюблённых нижегородский планетарий представляет программу «Что шепчут звёзды о любви?». Влюблённых приглашают совершить удивительное романтическое путешествие по звёздному небу. Правда, стоит помнить, что здание планетария закрыто на ремонт, а все сеансы проводятся в 1-го корпусе Мининского университета.
— Легенды о любви, нашедшие своё отражение в созвездиях, музыка под звёздным куполом и поэтическая классика непременно создадут изысканную атмосферу. Проведите незабываемый вечер в планетарии! — пишут организаторы.
Сеансы пройдут в 18:00 и 19:30.
Спектакль «Разговоры влюбленных о падежах, море и заработной плате» (16+).
Комедийный спектакль в День всех влюблённых покажут в Нетеатре. В 19:00 нижегородцев ждут на показе постановки «Разговоры влюбленных о падежах, море и заработной плате».
— Какой спектакль? Легкий, смешной, музыкальный. Светлый. Счастливый. Нескучный. Такой, что в конце зрители просто не хотят уходить. О чём спектакль? О влюблённых. О разговорах. О том, что нас сближает, и о том, что нас разделяет. О том, что делает нас родными. О том, как легко и как трудно. Обо мне, о тебе, о нас, — написано в анонсе.
Спектакль «Счастливый день» (12+).
Ещё одну комедию покажут в театре «Преображение» в 18:30. Спектакль «Счастливый день» расскажет о многодетной семье, живущей в захолустном городке.
— Две старшие дочери мечтают изменить свою скучную жизнь. А к папеньке нагрянула ревизия, грозящая отставкой и нищетой. Чем кончится эта история? Попробуйте разгадать загадку вместе с нами! — пишут организаторы.