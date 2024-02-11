Когда в Омск придет весна?

«СуперОмск» обратился к долгосрочному прогнозу погоды, чтобы выяснить, когда омичам можно ожидать весны.
Согласно данным открытого интернет-источника погодных условий, в первой половине марта весна не придет. В ближайшую неделю в Омской области ожидаются морозы, как уже сообщалось. Следом немного потеплеет, однако до конца февраля сохранится минусовая температура около −10 °C.
В первой половине марта будет наблюдаться постепенное снижение температуры и приближение к нулевой. В целом, погода будет достаточно ровной, и ежедневные показатели будут колебаться от −8 до −6 градусов. С 15 марта 2024 года в Омской области потеплеет до −4 °C.
Прогноза дальше еще нет, из чего можно сделать вывод, что настоящая весна, с таянием снега, оттепелями и ручьями наступит как минимум во второй половине марта 2024 года, по всей видимости, не ранее.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации материала. Возможны изменения.