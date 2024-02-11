Ирина Пегова встретилась с одноклассниками в родной школе. Фотографиями со встречи выпускников нижегородская актриса поделилась в соцсети.
«Это всегда весело, я бы сказала ржачно! С 35-летием, моя 9 школа», — написала знаменитость в сторис.
Напомним, что Ирина Пегова была одной из первых учениц в выксунской школе имени Чкалова. Ее построили в новом на тот момент микрорайоне Жуковского на болоте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Наталья Бочкарева «перепрофилировалась» в танцовщицу кабаре.