Первым на лед «СКА Арены» вышел кот из Эрмитажа

— Первым в новый дом, как известно, должен входить кот. А в случае Петербурга — не простой, а эрмитажный! Этот котик — наш давний болельщик, а на СКА Арене ему так понравилось, что он даже подумывает переехать. Обживаемся и ждем завтра много гостей! — говорится в посте на странице СКА в группе Вконтакте.