Первым на лед «СКА Арены» вышел кот из Эрмитажа

Хоккеисты петербургского клуба СКА недавно переехали на новую ледовую площадку. Изменять приметам не стали и выпустили первым на лед кота в хоккейной форме. Котик прибыл из Эрмитажа, чтобы подсобить команде и обеспечить удачу на льду.
— Первым в новый дом, как известно, должен входить кот. А в случае Петербурга — не простой, а эрмитажный! Этот котик — наш давний болельщик, а на СКА Арене ему так понравилось, что он даже подумывает переехать. Обживаемся и ждем завтра много гостей! — говорится в посте на странице СКА в группе Вконтакте.
Сразу после переезда армейцев ждет их первый матч на новой арене. СКА встретится с «Сочи» 11 февраля. Перед игрой на ледовой площадке выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.