Как не попасть в ловушку телефонных мошенников

«Многие люди до сих пор попадаются на уловки телефонных мошенников, когда они, например, сообщают о том, что на имя “жертвы” взят кредит и надо срочно перевести все денежные средства на безопасный счет, или незаконное использование подменных абонентских номеров (банков, МВД, ФСБ России и т. д. ). Эти и другие примеры, прежде всего, говорят о повышенной и порой совершенно неоправданной степени доверия граждан, не только пожилых, но и молодых людей, а также их слабой осведомленности и новых схемах телефонных мошенников», — говорит Александр Дмитриев.