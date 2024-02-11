Как не попасть в ловушку телефонных мошенников

Не оставляйте номер телефона в интернете.
По данным Генпрокуратуры РФ, в последние годы наиболее распространенным видом мошенничества стали преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, компьютерной информации и телефонное мошенничество. На них приходится около 70% всех хищений. Причем, 42,7% мошенничеств совершается с использованием средств мобильной связи.
Для звонков злоумышленники чаще всего используют номера, которые по каким-либо причинам оказались в открытом доступе. Например, в результате утечки или хищения персональных данных из баз мобильных операторов. Конечная цель мошенника — собрать как можно больше данных о человеке, чтобы тот поверил и никуда не делся с «крючка».
«Многие люди до сих пор попадаются на уловки телефонных мошенников, когда они, например, сообщают о том, что на имя “жертвы” взят кредит и надо срочно перевести все денежные средства на безопасный счет, или незаконное использование подменных абонентских номеров (банков, МВД, ФСБ России
Держите соцсети закрытыми.
Для совершения противоправных действий в отношении граждан мошенники могут использовать не только мобильную связь, но и форумы, чаты, электронную почту, фальшивые веб-сайты, посредством которых распространяются вредоносные программы. При этом пользователь, ничего не подозревая, может зайти и оставить свои личные данные на фишинговом сайте — клоне легального сайта.
Кроме того, для составления профиля пользователя можно проанализировать страницы в соцсетях, где люди оставляют очень много полезной для телефонных мошенников информации.
«Защититься от действий телефонных мошенников довольно легко, если не отвечать на подозрительные звонки, установить приложения-блокировщики рекламы и спама, не заходить по ссылкам из смс на непроверенные интернет-ресурсы, не скачивать и не устанавливать непроверенные программы и мобильные приложения. Держать включенными и активными антивирусы и брандмауэр для борьбы с вредоносными программами и троянами, которые как раз и могут получить доступ к личным данным, паролям и другой конфиденциальной информации с вашего смартфона», — советует эксперт.
При любом сомнении необходимо связаться по официальным канал связи со своим банком или госорганами. В случае, если мошенник звонит от лица родных и близких, стоит перезвонить им самостоятельно и проверить информацию.
Если вы подозреваете, что на другом конце провода мошенник — повесьте трубку. Если уже совершили какие-то действия по его просьбе — смените пароли, отключите интернет и просканируйте смартфон на предмет вирусов.
Такую информацию как дата рождения, полные ФИО, место жительства, работы или учебы в соцсетях лучше держать скрытой. Аналогично — информацию о близких людях и родственниках. Также рекомендуется чистить информацию в куки-файлах в настройках браузера, чтобы сайты не собирались информацию о ваших посещениях в сети. А приложениям не стоит давать слишком много разрешений, например, доступ к телефонной книге, галерее, камере и другим важным функциям телефона.