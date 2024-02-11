В феврале солнце светило всего семь дней в Петербурге

При этом синоптик отмечает, что осадков в начале декабря было очень мало, всего 3,9 мм. Это в 10 раз меньше, по сравнению с самыми значительными осадками в первой декаде 2011 года, когда выпало 38,9 мм. В том же году высота снежного покрова была около 63 см, а в этом году только 27 см.