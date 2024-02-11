Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в 6 городах Челябинской области

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 11 февраля до того же времени понедельника, 12-го, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.