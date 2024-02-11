Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в 6 городах Челябинской области

«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в комментарии метеорологов.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 11 февраля до того же времени понедельника, 12-го, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
В ближайшие сутки в Челябинской области удержится переменная облачность, ночью в горах местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 12 февраля минус 24−29, в низинах — до 34, в горах — 19−24, днем будет минус 8−13, в низинах — до 18 градусов.
В Челябинске при переменной облачности без осадков, 12 февраля ночью прогнозируется минус 26−28, днем — минус 9−11.