Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма

«Этот бумеранг ледяных дождей, который начинался на юге заледеневшими проводами, ветвями деревьев, он докатится до берегов Москвы-реки. Здесь будет остановлен арктическим антициклоном, и эта линия ледяных дождей пойдет в обратную сторону. Вторник — юго-запад, юг ЦФО, в среду — Черноземье, в четверг — Донбасс, Ставрополье, Кубань, и в пятницу — отельные районы Крыма. Только в пятницу, и то это будут не классические ледяные дожди — мешанина из снега, мокрого снега».