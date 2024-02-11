Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма

«Этот бумеранг ледяных дождей, который начинался на юге заледеневшими проводами, ветвями деревьев, он докатится до берегов Москвы-реки. Здесь будет остановлен арктическим антициклоном, и эта линия ледяных дождей пойдет в обратную сторону. Вторник — юго-запад, юг ЦФО, в среду — Черноземье, в четверг — Донбасс, Ставрополье, Кубань, и в пятницу — отельные районы Крыма. Только в пятницу, и то это будут не классические ледяные дожди — мешанина из снега, мокрого снега».
По его словам, ближе к концу недели полуостров будет находиться в зоне разделения холодных масс.
«А там и все неприятности, связанные с этой смешанной порой осадков и, плюс, обрушение температуры до нуля к выходным. И штормовой северо-восточный ветер до 15−20 м/с», — прогнозирует Тишковец.
При этом он отметил, что в феврале в Крыму гололед не такое уж и редкое явление. Если он длится в среднем от двух до четырех дней — это норма.
Ледяной коллапс на Юге России
В субботу, 11 февраля непогода накрыла Ростовскую область. Из-за мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на электросетях. Толщина гололеда на проводах достигает почти 40 мм. Гололедную нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.
На утро воскресенья без света оставались более 195 тысяч человек. Устраняют последствия стихии 283 энергетика и 109 единиц спецтехники. Работы не останавливаются даже ночью. На помощь ростовским специалистам прибыли десятки бригад из Краснодарского края.
В Луганской Народной Республике из-за ледяного дождя более 67 тысяч человек остались без электроснабжения. На территории региона действует штормовое предупреждение.
Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в регионе сохранится сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения.