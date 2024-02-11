Метель, туман и гололед: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 18−23 м/с. В Алматы ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер до 18−23 м/с.