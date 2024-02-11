Погода продолжит преподносить самарцам неприятные сюрпризы

Во вторник, 13 февраля, в Самару придет по-настоящему весенняя погода — согласно данным «Приволжского УГМС», температура воздуха в дневные часы составит −1…-6°C. Напоминать о зиме будет лишь легкий снег, принесенный атлантическим циклоном. Однако теплая погода порадует самарцев всего лишь сутки — морозы вернутся уже в среду, 14 февраля. Температура днем будет опускаться до −7…-12°C, а ночью до −10…-15°C.