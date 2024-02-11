В Ташкентском марафоне примут участие более 5 тыс. человек

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. VI Международный ташкентский марафон пройдет в столице Узбекистана 21 апреля. Об этом организаторы мероприятия сообщили журналистам в ходе пресс-конференции.
Всего в марафоне примут участие около 5500 тыс. любителей бега из 32 стран мира. Забег пройдет на дистанциях 42, 21, 10 и 3 км. Накануне основного марафона пройдет детский забег и соревнования по скандинавской ходьбе.
Стартуют участники от дворца спорта «Хумо» и пробегут по центральным улицам и самым живописным местам столицы Узбекистана. Это позволит зарубежным участникам увидеть достопримечательности города и погрузиться в атмосферу ночного Ташкента, считают организаторы.