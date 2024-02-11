В Воронежской области задержится гололед, и к нему прибавится туман

С 6.00 до 18.00 понедельника, 12 февраля, синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Воронежской области. Кроме того, добавилось еще одно неблагоприятное погодное явление — сильный туман. Он вероятен с 18.00 воскресенья, 11 февраля, до 18.00 12 февраля.
Видимо, метеорологи правильно рассудили, что даже при существенном повышении температуры лед быстро не растает. А в сочетании с туманом он будет особенно опасен.
Напомним, во вторник, 13 февраля, синоптики обещают в Воронеже потепление до +5, а местами по области — и до +8. Вот тогда с гололедом проблем будет поменьше.