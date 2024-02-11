Молдову на три дня накроет сильная магнитная буря: Кому грозят проблемы с самочувствием

Магнитная буря начнётся вечером 11 февраля и достигнет своего пика
Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.
По словам экспертов, труднее всего в периоды геомагнитной активности приходится метеозависимым людям, а это чаще люди старше 55 лет. Поэтому стоит позаботиться о своём здоровье, чтобы легче пережить магнитные бури. В эти периоды врачи рекомендуют отказаться от жирной и вредной пищи, не пить алкоголь, не перенапрягаться и не загружать организм. Лучшим решением станет прогулка на свежем воздухе и лёгкая физическая активность.
Основные симптомы, которые могут испытывать метеозависимые: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость, бессонница. Предупредите знакомых и родных!