Молдову на три дня накроет сильная магнитная буря: Кому грозят проблемы с самочувствием

По словам экспертов, труднее всего в периоды геомагнитной активности приходится метеозависимым людям, а это чаще люди старше 55 лет. Поэтому стоит позаботиться о своём здоровье, чтобы легче пережить магнитные бури. В эти периоды врачи рекомендуют отказаться от жирной и вредной пищи, не пить алкоголь, не перенапрягаться и не загружать организм. Лучшим решением станет прогулка на свежем воздухе и лёгкая физическая активность.