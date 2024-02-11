В Беларуси сохранится контраст температур, но больших морозов не будет

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на следующей неделе, в республике сохранится контрастный температурный фон, но больших морозов ожидать не стоит, рассказал в эфире телеканала «ОНТ» синоптик Дмитрий Рябов.
Он уточнил, что холоднее всего будет в северо-восточных районах страны, намного выше температура окажется в юго-западных.
С понедельника на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты с юго-запада Европы — ожидаются непродолжительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет туман, который ухудшит видимость на дорогах до полукилометра, рассказал Дмитрий Рябов.
Ветер прогнозируется переменный, умеренный. Температура ночью составит от −3℃ по северо-востоку республики до +7℃по юго-западу. Днем в понедельник и во вторник от +1℃ по северу до +8℃по юго-западу.
В середине недели ситуация начнет изменятся — инициатива в формировании погоды перейдет к очередному атмосферному фронту с юга Европы. Над Беларусью будут формироваться плотные облака, пройдут дожди, возможен мокрый снег. Ночью в среду термометры покажут от −1 до +5℃, днем от −1℃в Витебске до +8℃ в Бресте.
Предварительно, по словам Рябова, с четверга погоду в республике станет определять область высокого атмосферного давления, в страну начнут поступать более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Вероятны осадки, туман. Ветер ожидается неустойчивый, умеренный. Ночью температура составит от −3℃ по северу до +4℃ по юго-западу. Днем от −1 до +5℃.. В пятницу от −3 в Витебске до +4℃ в Бресте.
В будущие выходные сохранится влияние прохладной области высокого атмосферного давления. Ночью будет от −5℃ по северу до +4℃по югу, в середине дня в субботу от −4℃ по северу до +4℃по юго-западу, в воскресенье от −6℃ в Витебске до +3℃в Гродно, сообщил Дмитрий Рябов.