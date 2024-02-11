В Беларуси сохранится контраст температур, но больших морозов не будет

Предварительно, по словам Рябова, с четверга погоду в республике станет определять область высокого атмосферного давления, в страну начнут поступать более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Вероятны осадки, туман. Ветер ожидается неустойчивый, умеренный. Ночью температура составит от −3℃ по северу до +4℃ по юго-западу. Днем от −1 до +5℃.. В пятницу от −3 в Витебске до +4℃ в Бресте.