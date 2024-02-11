Казахстанцы стали реже вступать в брак

Ранее мы писали о том, что молодые женщины в Казахстане вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще. В ноябре прошлого года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел. Также аналитиками были названы самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане.