Ученые назвали тип сна, приводящий к ранней смерти

Исследование проводилось на 8000 добровольцах. Выяснилось, что часто просыпающиеся ночью женщины в два раза больше рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или иных причин в сравнении с женщинами с крепким сном. Для мужчин нарушенный сон повышает риск смерти от болезней сердца на 25%.