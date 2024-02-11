Ученые назвали тип сна, приводящий к ранней смерти

Стал известен тип сна, который может привести к ранней смерти, пишет «Медицина и наука».
В частности, австралийские ученые установили серьезную опасность регулярных ночных пробуждений. Сообщается, что частые просыпания ночью не только плохо влияют на настроение по утрам, но и грозят серьезными проблемами со здоровьем.
Исследование провели ученые Университета Аделаиды, которые узнали, что женщины подвергаются большему риску из-за кратковременного ночного сна в сравнении с мужчинами.
При этом отмечается, что регулярные ночные пробуждения могут быть вызваны шумом, неподходящей температурой в комнате, различными болями, проблемами с дыханием или неустойчивым психоэмоциональным состоянием.
При этом обращается внимание, что регулярные ночные пробуждения и хроническая бессонница способны серьезно повлиять на общее здоровье человека.
Исследование проводилось на 8000 добровольцах. Выяснилось, что часто просыпающиеся ночью женщины в два раза больше рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или иных причин в сравнении с женщинами с крепким сном. Для мужчин нарушенный сон повышает риск смерти от болезней сердца на 25%.
— Реакция организма мужчин и женщин на прерывистый сон разнится из-за разных компенсирующих механизмов, которые помогают защититься от негативных последствий пробуждения, — прокомментировала Доминика Линц, доцент кардиологии в Медцентре Маастрихтского университета в Нидерландах.
В итоге ученые советуют контролировать качество и длительность сна для поддержания хорошего самочувствия и здоровья.