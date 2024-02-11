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Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупреждает, что в городе Алматы 12 февраля ожидается гололед, а также временами туман. В связи с чем призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Источник: пресс-служба ДЧС города Алматы

Чтобы уменьшить вероятность падения, спасатели посоветовали соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома — это места, где чаще всего падают люди.

Ранее «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 февраля. По прогнозам синоптиков, в ряде областей республики будет метель и туман.