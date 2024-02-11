Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупреждает, что в городе Алматы 12 февраля ожидается гололед, а также временами туман. В связи с чем призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.