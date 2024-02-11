Проблемы и перспективы молдавского животноводства обсудили фермеры на форуме в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Основные проблемы и тенденции в области животноводства обсудили в Кишиневе участники III Национального форума животноводов, информирует Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности страны.
Как уточняется, форум был нацелен на дискуссии в области устойчивого и безопасного производства мяса и яиц.
«Участники подчеркнули необходимость совершенствования методов животноводства и производства продуктов питания, чтобы минимизировать риски для здоровья потребителей», — отмечается в релизе.
Отраслевое министерство на форуме представлял госсекретарь Юрие Скрипник. Он рассказал фермерам о мерах поддержки сельхозпроизводителей, в том числе финансовых, которые внедряет Минсельхоз для продвижения и развития отечественного животноводства.
«В настоящее время, помимо известных аграриям мер субсидирования, в рамках проекта AGGRI, есть финансовые возможности. Фермеры могут подать заявки на строительство или модернизацию своих животноводческих хозяйств, оснащение их новейшими технологиями и приобретение племенных животных. Также имеются средства для повышения энергоэффективности холдингов, в том числе за счет внедрения таких технологий, как биогазовые станции. Максимальная сумма гранта достигает 1 миллиона долларов США при условии, что сумма не превышает 50% стоимости приемлемых инвестиций. Документы будут переданы в территориальные отделения Агентства по интервенции и платежам в сельском хозяйстве до 17 мая 2024 года», — сказал Юрий Скрипник.
В конце 2023 года глава Минсельхоза Владимир Боля объявил, что в развитие аграрного сектора Молдовы до 2029 года будут инвестированы 55 миллионов долларов США в рамках проекта «Инвестиции в управление, рост и устойчивость сельского хозяйства (AGGRI)».Согласно проекту, 21 миллион долларов будет выделен фермерам в виде грантов для стимулирования инициатив по продвижению и развитию сектора животноводства и садоводства. Еще 25 миллионов долларов будут направлены на восстановление первичной и вторичной ирригационной инфраструктуры.