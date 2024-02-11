Проблемы и перспективы молдавского животноводства обсудили фермеры на форуме в Кишиневе

«В настоящее время, помимо известных аграриям мер субсидирования, в рамках проекта AGGRI, есть финансовые возможности. Фермеры могут подать заявки на строительство или модернизацию своих животноводческих хозяйств, оснащение их новейшими технологиями и приобретение племенных животных. Также имеются средства для повышения энергоэффективности холдингов, в том числе за счет внедрения таких технологий, как биогазовые станции. Максимальная сумма гранта достигает 1 миллиона долларов США при условии, что сумма не превышает 50% стоимости приемлемых инвестиций. Документы будут переданы в территориальные отделения Агентства по интервенции и платежам в сельском хозяйстве до 17 мая 2024 года», — сказал Юрий Скрипник.