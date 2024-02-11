В Пермьстате рассказали, из-за чего в прошлом году сократилось население Пермского края

В Пермьстате опубликовали статистику о социально-экономическом положении Пермского края по итогам 11 месяцев прошлого года.
В разделе, касающемся демографии, говорится о том, что население региона сократилось.
Причиной стала, во-первых, естественная убыль, хотя регион понемногу преодолевает последствия демографической ямы. В прошлом году родившихся было меньше умерших на 9524 человека, в позапрошлом году разница составила 10642 человека.
Убыль населения произошла и из-за миграционных процессов, хотя миграционный отток по сравнению с прошлым аналогичным периодом сократился в 2,4 раза.
В пределах России за 11 месяцев от нас переместились 56914 жителей Прикамья, приехали к нам из соседних российских регионов 54909 человек. Отток составил 2005 человек.
Из стран ближнего зарубежья приехали 2229, а вернулись туда 1951 человек. То есть мигрантов из бывших стран СНГ стало в регионе больше на 207 человек.
По странам дальнего зарубежья картина иная: туда уехали 586 человек, приехали оттуда 385. Минус — 201 человек.