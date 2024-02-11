Казахстаны стали чаще ходить в тренажерные залы

За январь-сентябрь 2023-го услуги спортклубов и фитнес-центров составили 53,5 млрд тенге, против 53,4 млрд тенге за аналогичный период 2022 года, то есть сумма изменилась совсем незначительно — всего на 0,2%. Однако инфляция нивелировала этот небольшой плюс. Данные за полный 2023 год Бюро национальной статистики АСПиР РК пока не представило.
Детализация данных по типу местности позволяет сделать вывод, что посещение частных спортивных и тренажёрных залов — по крайней мере, официально — это скорее прерогатива городских жителей. Доля оказанных услуг в области спорта в сельской местности очень мала — всего 6%.
Допустим, за три квартала прошлого года из потраченных на эти цели 53,5 млрд тенге лишь 3,2 млрд тенге пришлось на сельские населенные пункты. Практически вся эта сумма — 3,1 млрд тенге — «досталась» спортклубам. Фитнес-центры на селе оказали услуг всего на 56 млн тенге. Часто открытие таких центров в сёлах — инициатива местных предприятий. Например, в селе Ставрополка Северо-Казахстанской области молодой парень, глава крестьянского хозяйства «Намыс» Александр Касьяненко, открыл фитнес-центр, который включает в себя и тренажерный зал, и помещение для армрестлинга, и ринг для единоборств.
Увеличение объемов услуг именно после пандемии связано как с ростом популярности спортивных клубов, так и с их развитием. Эту динамику легко проследить по статистическим отчетам. Инвестиции в основной капитал в сфере деятельности фитнес-клубов в 2021 году, после окончания пандемии, увеличились сразу на 75,8% — с 2,5 млрд до 4,3 млрд тенге. В 2022-м динамика была уже умеренной: плюс 5,9% за год.
Energyprom.kz провели мониторинг цен на услуги фитнес- и wellness-центров среднего ценового сегмента в крупных городах страны. Средняя стоимость разового посещения фитнес-центра в казахстанских городах в начале февраля составила 3,8 тысяч тенге. Месячный абонемент на 8−12 тренировок в дневное время стоит 16,5 тысяч тенге. Это усредненные данные.
Цены в разных городах могут сильно отличаться. Это зависит от нескольких факторов: присутствия крупных сетевых компаний (Fitness Blitz, 1Fit, Terra Sport, Invictus Fitness, World Class), уровня оснащённости клубов (наличия SPA-зоны, бассейна, персональных услуг тренера), возможности участия в групповых занятиях. В мегаполисах и областных центрах крупных промышленных регионов выше конкуренция в нише, а услуги фитнес-центров представлены в более широком спектре. Кроме стандартного набора тренажеров крупные центры предлагают SPA-процедуры, фитнес в бассейне, йогу, массаж после тренировки, спортивные танцы, джампинг и так далее. Дополнительный сервис — женские залы и детские комнаты.
Дешевле всего среди всех городов месячный абонемент обойдется в Талдыкоргане. За возможность самостоятельно тренироваться в тренажерном зале небольшого фитнес-центра трижды в неделю жители города отдают 9−10 тысяч тенге. То есть стоимость одной тренировки варьируется в пределах 750−830 тенге. Разовое посещение спортклуба без покупки абонемента в центре Алматинской области обходится в 1 тысячу тенге. Это минимальная сумма в сравнении с другими городами страны. К населенным пунктам с наиболее низкими ценами на услуги фитнес-центров можно отнести еще несколько южных городов — Шымкент, Кызылорду, Тараз, Туркестан.
В число городов с самыми дорогими абонементами спортивных и фитнес-центров входят Алматы, Уральск, Усть-Каменогорск и Астана. В столице, например, дороже всего и разовое посещение центра (6 тысяч тенге) и месячный абонемент (29 тысяч тенге). Правда, в эту сумму входят не только самостоятельные, но и групповые тренировки, а также возможность плавать в бассейне. Стоит отметить, что многие спортивные клубы разрабатывают собственные программы лояльности на 3−12 месяцев. Это значит, что покупка годового абонемента сделает тренировки дешевле, чем при использовании месячного билета. Средняя стоимость годового безлимитного абонемента колеблется от 140 тысяч до 250 тысяч тенге, верхняя планка — 800 тысяч тенге.