Казахстаны стали чаще ходить в тренажерные залы

В число городов с самыми дорогими абонементами спортивных и фитнес-центров входят Алматы, Уральск, Усть-Каменогорск и Астана. В столице, например, дороже всего и разовое посещение центра (6 тысяч тенге) и месячный абонемент (29 тысяч тенге). Правда, в эту сумму входят не только самостоятельные, но и групповые тренировки, а также возможность плавать в бассейне. Стоит отметить, что многие спортивные клубы разрабатывают собственные программы лояльности на 3−12 месяцев. Это значит, что покупка годового абонемента сделает тренировки дешевле, чем при использовании месячного билета. Средняя стоимость годового безлимитного абонемента колеблется от 140 тысяч до 250 тысяч тенге, верхняя планка — 800 тысяч тенге.