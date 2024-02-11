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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 февраля

Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 февраля.
Источник: Kazinform

АСТАНА

в 10.00 Правительственный час в Мажилисе Парламента РК.

в 15.00 состоится брифинг, посвященный старту Республиканского проекта по местному управлению «Соучаствующее управление — разделенная ответственность»(Participatory Governance — Shared Responsibility). Место проведения: ул. Сыганак 60/1, конференц-зал отеля «Sheraton».

АЛМАТЫ

в 10.00 Региональная служба коммуникаций города Алматы совместно с филиалом государственной корпорации «Правительство для граждан» города Алматы проведет пресс-тур по модернизированным фронт-офисам.