В феврале в Новосибирской области ожидаются морозы до −33 градусов. Об этом изданию РБК Новосибирск сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова. Также ожидаются осадки в виде небольшого снега в первой половине и в конце декады.
Кичанова отметила, что ночные температуры воздуха будут колебаться от минус 13−18 градусов до минус 22−27 градусов, местами до минус 33 градусов. Днем же температура будет держаться от минус 11−16 градусов до минус 15−22 градусов. К концу декады ожидается небольшое повышение температуры, однако осадки в виде снега сохранятся как в начале, так и в конце периода.
Специалист также уточнила, что 11 числа ожидается похолодание, с умеренными порывами ветра. В целом, декада прогнозируется умеренно холодной.