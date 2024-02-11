В Новосибирской области ожидаются морозы до −33 градусов

Кичанова отметила, что ночные температуры воздуха будут колебаться от минус 13−18 градусов до минус 22−27 градусов, местами до минус 33 градусов. Днем же температура будет держаться от минус 11−16 градусов до минус 15−22 градусов. К концу декады ожидается небольшое повышение температуры, однако осадки в виде снега сохранятся как в начале, так и в конце периода.