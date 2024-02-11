«Ольга» не собирается покидать Волгоградскую область

И в понедельник, и во вторник, и в среду в районах области ожидается снег и мокрый снег, снег с дождем и дождь. Температура при этом будет то подниматься, то опускаться, поэтому на дорогах ожидается гололед, льдом продолжат покрываться и ветки, и провода. Так что не исключено, что жителям области придется сидеть без света, воды и тепла, как случилось в эти выходные в Котельниково и ряде других населенных пунктах региона. Да и в Краснооктябрьском района Волгограда на время отключали электроэнергию.