В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу

При строительстве звонницы применят естественные материалы: камень, дерево, жесть, «плюс еще крест будет сделан, как и на самой Коложе, из нержавейки». «Пытаемся вставить фрагменты витражного стекла. Такая, скажем, есть перекличка с плинфой, с майоликой, которые находятся на стенах Коложи», — рассказал главный архитектор института «Гродногражданпроект» Александр Захарчук.