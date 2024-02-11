В Гродно возле Коложской церкви построят звонницу

Звонница крестообразной формы разместится на площадке 9,5 на 6,5 метров с левой стороны храма на территории парка. От церкви к ней будет вести дорожка из колотого камня. Саму конструкцию выполнят из дуба.
Архитекторы обещают, что звонница не будет закрывать уникальный памятник зодчества XII века, а лишь дополнит его в едином ансамбле.
При строительстве звонницы применят естественные материалы: камень, дерево, жесть, «плюс еще крест будет сделан, как и на самой Коложе, из нержавейки». «Пытаемся вставить фрагменты витражного стекла. Такая, скажем, есть перекличка с плинфой, с майоликой, которые находятся на стенах Коложи», — рассказал главный архитектор института «Гродногражданпроект» Александр Захарчук.
Древесину для звонницы уже распили, сейчас идет процесс сушки. К монтажу конструкции приступят уже весной.